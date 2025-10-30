Украинский Ан-124 Руслан доставит Индии новые ударные вертолеты Apache — фото
Ан-124 Руслан присоединяется к поставкам Индии военных вертолетов (Фото: KIWA Spotter / X)
Украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124 Руслан доставит в Индию новую партию ударных вертолетов AH-64E Apache, предназначенных для Сухопутных войск страны. Об этом в соцсети X в четверг, 30 октября, сообщил фотограф KIWA Spotter.
Как отмечает издание Мілітарний, в немецком городе Лейпциг зафиксировали процесс загрузки трех вертолетов в самолет. На снимках видно, что машины уже окрашены в камуфляжные цвета индийской армии. Один из них имеет бортовой номер IA7105, который относится к новой партии техники.
«Предыдущие вертолеты этой серии — IA7101, IA7102 и IA7103 — доставили в Индию еще в июле 2025 года. Поставка выполняется в рамках контракта между Индией и компанией Boeing на сумму $600 млн», — отмечает издание.
Соглашение о передаче шести ударных Apache стороны подписали еще в 2020 году. Поставки должны были состояться в мае-июне 2024 года, однако задержались почти на полтора года из-за логистических трудностей.
Согласно программе модернизации армейской авиации, в городе Джодхпур создана 451-я вертолетная эскадрилья, которая будет принимать новые машины. Основные задачи подразделения — поддержка сухопутных войск, поражение бронетехники противника и воздушное прикрытие во время боевых операций.
Вертолеты AH-64E Apache оснащены современными системами наведения, имеют высокую маневренность и мощное вооружение, что позволяет эффективно действовать днем и ночью.
Кроме того, такие вертолеты уже стоят на вооружении Воздушных сил Индии, которые первыми получили 22 единицы Apache по предварительному контракту. Они активно используются во время боевых учений и подготовки экипажей.