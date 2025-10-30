Украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124 Руслан доставит в Индию новую партию ударных вертолетов AH-64E Apache, предназначенных для Сухопутных войск страны. Об этом в соцсети X в четверг, 30 октября, сообщил фотограф KIWA Spotter.

Как отмечает издание Мілітарний, в немецком городе Лейпциг зафиксировали процесс загрузки трех вертолетов в самолет. На снимках видно, что машины уже окрашены в камуфляжные цвета индийской армии. Один из них имеет бортовой номер IA7105, который относится к новой партии техники.

Фото: KIWA Spotter/X

Фото: KIWA Spotter/X

«Предыдущие вертолеты этой серии — IA7101, IA7102 и IA7103 — доставили в Индию еще в июле 2025 года. Поставка выполняется в рамках контракта между Индией и компанией Boeing на сумму $600 млн», — отмечает издание.

Соглашение о передаче шести ударных Apache стороны подписали еще в 2020 году. Поставки должны были состояться в мае-июне 2024 года, однако задержались почти на полтора года из-за логистических трудностей.

Согласно программе модернизации армейской авиации, в городе Джодхпур создана 451-я вертолетная эскадрилья, которая будет принимать новые машины. Основные задачи подразделения — поддержка сухопутных войск, поражение бронетехники противника и воздушное прикрытие во время боевых операций.

Вертолеты AH-64E Apache оснащены современными системами наведения, имеют высокую маневренность и мощное вооружение, что позволяет эффективно действовать днем и ночью.

Кроме того, такие вертолеты уже стоят на вооружении Воздушных сил Индии, которые первыми получили 22 единицы Apache по предварительному контракту. Они активно используются во время боевых учений и подготовки экипажей.