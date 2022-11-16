Kernel потратил на помощь армии и социальную поддержку более $26 млн 16 ноября, 16:57 Новости компаний Kernel

$5 332 млн — именно столько составили доходы Kernel в прошлом финансовом году (июль 2021 — июнь 2022). Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую информацию указали в опубликованном финансовом отчете компании.

Падение обусловлено уменьшением объемов продаж подсолнечного масла и шрота из-за трудностей с экспортом продукции из Украины в марте-июне этого года. Показатель EBITDA — $220 млн, что на 73% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

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Впрочем, несмотря на большую войну и сокращение доходов, существенной частью расходов компании стала социальная поддержка. Согласно отчету Kernel профинансировал это направление на $26 млн. До 24 февраля основной статьей расходов была поддержка регионов и развитие социальных общин. С начала полномасштабного вторжения РФ средства направили на помощь ВСУ и украинцам, наиболее пострадавшим в результате военных действий, а также на поддержку сотрудников.

Около 1,3 тыс. сотрудников компании вступили в ряды ВСУ или подразделений терробороны. На их военное оснащение было направлено $2,3 млн. К сожалению, 14 сотрудников погибли, еще 51 получил ранения. На поддержку семей погибших героев компания выделила $400 тыс.

Инфографика: Kernel

В общем, для защитников Украины Kernel закупил и поставил 23,5 тыс. единиц тактического снаряжения: бронежилеты, шлемы, беспилотники, средства связи и т. д. На передовую уже доставлено 577 единиц модернизированных автомобилей. «Согласно военным заявкам, Kernel бесплатно предоставил 5 тыс. тонн зерна, 1 млн литров подсолнечного масла и более 1,8 млн единиц других продуктов питания, а также более 800 тыс. единиц медикаментов и медицинского оборудования», — говорится в отчете.

С временно оккупированных территорий или территорий, где велись активные боевые действия, компания вывезла 312 сотрудников вместе с семьями. На первоочередные меры безопасности персонала было направлено $558 тыс.

Как отмечается в отчете, Kernel продолжит гуманитарную деятельность до победы Украины в войне. Согласно данным сайта help-ukraine.kernel.ua, по состоянию на сегодняшний день общая сумма поддержки составила более $29,7 млн.