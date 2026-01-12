Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



По данным аналитиков Центра, распределение сельскохозяйственных угодий происходит без открытых процедур и какого-либо контроля, что позволяет оккупационным властям полностью управлять доступом к земле.

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По инициативе так называемого гауляйтера региона Владимира Сальдо была создана оккупационная структура под названием «Херсонская зерновая компания», которую публично подают как инструмент «упорядочения» аграрного сектора.

Впрочем, по оценкам ЦНС, на практике речь идет о формировании подконтрольного посредника, который монополизирует доступ к земле, устраняет фермеров от прямых договоренностей и концентрирует ресурсы в пределах одной структуры.

Аналитики отмечают, что схема работы этого предприятия имеет признаки системной коррупции. Земельные участки не передаются непосредственно производителям, а распределяются через псевдогосударственную компанию между ограниченным кругом лояльных лиц или сдаются в субаренду по завышенным ценам.

В результате аграрии вынуждены работать в худших условиях, без гарантий стабильности, тогда как финансовые интересы руководства компании фактически заложены в сам механизм доступа к земле.

Кроме того, именно эта структура претендует на получение так называемых государственных субсидий, что, по оценке Центра, превращает бюджетную поддержку во внутреннее перераспределение средств между приближенными к оккупационной администрации лицами.

В ЦНС также отмечают, что такая модель управления может быть связана с личными финансовыми интересами Сальдо, в частности с возможным выводом активов через сеть иностранных компаний, задействованных в аграрной торговле.

Таким образом, «государственный» статус предприятия используется как прикрытие для непрозрачного управления землей, коррупционных договоренностей и системного вытеснения местных фермеров, тогда как аграрный сектор Херсонщины все больше превращается в источник доходов для узкого круга структур, связанных с оккупационными властями.

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Ранее сообщалось, что Кремль обязал аграриев на временно оккупированных территориях получать российские удостоверения трактористов-машинистов, иначе технику угрожают конфисковать.

Кроме того, в оккупированной части Запорожской области оккупационные власти опасаются возможных протестов фермеров из-за мародерства, террора и принудительного изъятия имущества.

Также РФ пыталась заставить фермеров во временно оккупированной части Херсонщины сдавать весь урожай зерна и овощей по фиксированным ценам, ниже рыночных.