Перед наступлением ВСУ запускают агитационные снаряды для россиян с инструкцией, как сдаться в плен 11 сентября, 16:32 Агитационные открытки оккупантам (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Перед продвижением украинские защитники «передают привет» оккупантам, запуская снаряды, начиненные открытками с инструкциями, как сдаться в плен.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

Отмечается, что листовки призывают сдаться в плен и инструктируют, как это сделать. В каждом снаряде находится полторы тысячи листовок — это напоминание оккупанту, что Украина скоро вернет свою землю, а у них есть шанс сложить оружие и выжить.

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Стреляют воины ВСУ по разным направлениям, чтобы как можно больше оккупантов получили сообщения.

Маляр отметила, что эти открытки являются одним из эффективных способов информационной работы с врагом перед контрнаступлением на территории, где нет интернета.

В начале сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. На 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи, части Купянска и Изюма.

В общей сложности, по словам президента Владимира Зеленского, с начала сентября украинские военные освободили уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории.

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