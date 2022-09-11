Перед наступлением ВСУ запускают агитационные снаряды для россиян с инструкцией, как сдаться в плен

11 сентября, 16:32
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Агитационные открытки оккупантам (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Агитационные открытки оккупантам (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Перед продвижением украинские защитники «передают привет» оккупантам, запуская снаряды, начиненные открытками с инструкциями, как сдаться в плен.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

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Отмечается, что листовки призывают сдаться в плен и инструктируют, как это сделать. В каждом снаряде находится полторы тысячи листовок — это напоминание оккупанту, что Украина скоро вернет свою землю, а у них есть шанс сложить оружие и выжить.

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Стреляют воины ВСУ по разным направлениям, чтобы как можно больше оккупантов получили сообщения.

Маляр отметила, что эти открытки являются одним из эффективных способов информационной работы с врагом перед контрнаступлением на территории, где нет интернета.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/videos/466056928768878

В начале сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. На 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи, части Купянска и Изюма.

В общей сложности, по словам президента Владимира Зеленского, с начала сентября украинские военные освободили уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории.

https://www.youtube.com/embed/T1miVpcjZKc
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Агитация Снаряды Война России против Украины Анна Маляр

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