Перед наступлением ВСУ запускают агитационные снаряды для россиян с инструкцией, как сдаться в плен
Агитационные открытки оккупантам (Фото:Анна Маляр/Facebook)
Перед продвижением украинские защитники «передают привет» оккупантам, запуская снаряды, начиненные открытками с инструкциями, как сдаться в плен.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.
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Отмечается, что листовки призывают сдаться в плен и инструктируют, как это сделать. В каждом снаряде находится полторы тысячи листовок — это напоминание оккупанту, что Украина скоро вернет свою землю, а у них есть шанс сложить оружие и выжить.
Стреляют воины ВСУ по разным направлениям, чтобы как можно больше оккупантов получили сообщения.
Маляр отметила, что эти открытки являются одним из эффективных способов информационной работы с врагом перед контрнаступлением на территории, где нет интернета.
В начале сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. На 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области.
Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи, части Купянска и Изюма.
В общей сложности, по словам президента Владимира Зеленского, с начала сентября украинские военные освободили уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории.
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