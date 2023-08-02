В Харькове задержали группу агентов РФ, они корректировали удары оккупантов по городу 2 августа, 15:33 Российские агенты собирали данные о дислокации ВСУ в Харькове (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала двух российских информаторов, которые собирали данные о подразделениях ВСУ на территории Харькова и наводили на эти объекты удары оккупантов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, корректировщиками оказались двое безработных жителей областного центра. Они перемещались по территории Харькова на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие.

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В дальнейшем фигуранты отмечали эти локации на гугл-карте и отправляли скриншоты с отметками своему куратору из России.

Их задержали во время сбора данных о дислокации одного из подразделений Сил обороны Украины.

Предателям сообщили о подозрении.

В рамках уголовного производства проверяется их причастность к наведению по Харькову российских дронов-камикадзе во время ночной атаки РФ 1 августа.

Российским агентам грозит до 12 лет тюрьмы.

В ночь на 1 августа российские войска нанесли по Харькову удары дронами типа Shahed, зафиксировано попадание в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе.

Еще три «прилета» зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Повреждено двухэтажное здание. Получил ранения и был госпитализирован 63-летний охранник.

