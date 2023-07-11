СБУ перехватила разговоры агентов ФСБ, которые готовили теракты в Запорожской области 11 июля, 11:11 Задержание агентов РФ, которые готовили теракты в Запорожье (Фото:СБУ/Телеграм)

Служба безопасности Украины перехватила разговоры задержанной российской агентурной группы, которая готовила теракты в Запорожской области. Об этом сообщила СБУ в Telegram.

На записях фигуранты обсуждают подготовку серии взрывов в местах дислокации подразделений Вооруженных сил, СБУ и Нацполиции.

Контрразведчики СБУ нейтрализовали группу 9 мая 2023 года. Тогда были задержаны два агента РФ с оперативными псевдонимами Ворон и Доцент, которые готовили теракты против Командования и спецназовцев Сил обороны на южном фронте. Им сообщили о подозрении в госизмене.

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Фото: СБУ

По данным СБУ, для совершения терактов ФСБ планировала переправить агентам «посылку» с 10 кг пластида.

Отмечается, что злоумышленники готовили прицельный ракетный удар по подвижному составу с военной техникой ВСУ на одном из железнодорожных узлов региона.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.