Задержаны агенты ФСБ, которые готовили ракетные удары по объектам Укрзализныци. Одним из них оказался помощник нардепа 27 марта, 11:07 Четверо агентов РФ были задержаны во время масштабной спецоперации (Фото:СБУ)

СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ РФ, которая готовила ракетные удары по объектам Укрзализныци. Одним из них оказался помощник нардепа и журналист.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предатели были задержаны во время масштабной спецоперации в Харьковской и Донецкой областях.

В состав агентурной сети входили восемь местных жителей. Один из них использовал для прикрытия статус помощника действующего народного депутата и журналиста.

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Российские агенты собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории регионов.

В зоне их особого внимания находились маршруты движения военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ.

Также агенты разведывали локации складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений украинских войск в прифронтовых районах на востоке Украины.

Агентурную сеть сформировали два кадровых сотрудника ФСБ до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В ее состав вошел предатель, ранее завербованный почетным консулом России в Харькове.

Четыре участника группировки были задержаны, еще четверо находятся на территории страны-агрессора.

Во время обыска у злоумышленников обнаружили российскую символику и прокремлевскую литературу.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.