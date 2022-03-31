В Мариуполе исчезли сотрудники ООН, с ними нет связи 31 марта, 17:54 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь из-за российских обстрелов превращается в руины (Фото:Евгений Малолетка via Facebook)

Агентство ООН по делам беженцев ( УВКБ) не может связаться с рядом своих сотрудников, которые находятся в украинском городе Мариуполь.

Об этом заявил Верховный комиссар организации Филиппо Гранди, сообщает CNN.



"Некоторым удалось выбраться. Некоторые находятся внутри, и на данный момент мы не можем с ними связаться. Это мои коллеги", - сообщил он.



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Также Гранди призвал к "твердым обязательствам", что не будет боевых действий, чтобы обеспечить работу эвакуационных коридоров, добавив, что это "очень сложно и нужны такие заверения, иначе мы не сможем этого сделать".



"Мы помогли в Харькове только на прошлой неделе, но для этого нам нужны жесткие обязательства, что боевых действий не будет, и нам нужно немного времени", — отметил он.



Ранее НВ писал, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Бельгии в четверг, 31 марта, назвал Мариуполь сегодня "самым страшным местом в Европе".

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