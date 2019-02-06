Агентство AFP опубликовало карту с "российским" Крымом Сегодня, 16:47 194 Цей матеріал також доступний українською NASA Крым в очередной раз "признали" территорией РФ NASA

Посольство Украины во Франции обратило внимание, что агентство AFP в своем официальном Twitter обнародовало карту мира с неукраинским Крымом, и попросило исправить ошибку.

В посте в Twitter 4 февраля агентство опубликовало инфографику, на которой обозначило три группы стран: поддерживающие президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поддерживающие временного президента Хуана Гуайдо или сохраняющие нейтралитет. Крымский полуостров обозначен тем же цветом, что и территория России.

Фото: скрин AFP / Twitter

"Несмотря на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной Россией территории АР Крым", - заявили украинские дипломаты.

Украинское посольство обратилось к руководству AFP с требованием принять необходимые меры для исправления некорректного изображения Крыма.