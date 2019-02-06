Елена Деревянко
Почему нельзя сравнивать Зеленского с Рейганом
Сергей Фурса
Стране нужны еб***е
Тарас Прохасько
Главный интерес украинцев
Тимофей Милованов
Секс-хроники украинских университетов

Агентство AFP опубликовало карту с "российским" Крымом

Сегодня, 16:47
194
Цей матеріал також доступний українською

NASA

Крым в очередной раз "признали" территорией РФ

Посольство Украины во Франции обратило внимание, что агентство AFP в своем официальном Twitter обнародовало карту мира с неукраинским Крымом, и попросило исправить ошибку.

В посте в Twitter 4 февраля агентство опубликовало инфографику, на которой обозначило три группы стран: поддерживающие президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поддерживающие временного президента Хуана Гуайдо или сохраняющие нейтралитет. Крымский полуостров обозначен тем же цветом, что и территория России.

Фото: скрин AFP / Twitter

"Несмотря на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной Россией территории АР Крым", - заявили украинские дипломаты.

Украинское посольство обратилось к руководству AFP с требованием принять необходимые меры для исправления некорректного изображения Крыма.

Теги:   Крым Карта

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 13:01

article_img
В Украине появился реестр коррупционеров
События

Сегодня, 10:53

article_img
ООС: обнародовано видео уничтожения ВСУ бронетехники оккупантов
Геополитика

Сегодня, 08:28

article_img
СМИ: Ирландия добивается от ЕС 4,5 миллиардов евро компенсации в случае "жесткого" Brexit

Выбор редакции

События

Сегодня, 12:05

article_img
Кормил картошкой. Российский пропагандист Киселев рассказал о дружбе с Порошенко в 2000-х
Экономика

Сегодня, 14:52

article_img
Изменить тенденцию. Как можно повлиять на уменьшение трудоспособного населения в Украине
Политика

Вчера, 19:28

article_img
20 лет заключения. Что может ждать Медведчука после обвинений в госизмене

ТОП 3

События

Вчера, 14:00

article_img
ГПУ открыла дело против Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме
32783
События

Вчера, 18:47

article_img
Молчать нельзя. Реакция соцсетей на отстранение Супрун
30142
События

Вчера, 00:45

article_img
Порошенко анонсировал на четверг голосование за внесение изменений в Конституцию
9893