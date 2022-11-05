Шпионила за подразделениями ВСУ. Российская агентка Победа получила 7 лет тюрьмы за измену — СБУ 5 ноября, 11:03 Приговорили к 7 годам тюрьмы жительницу Житомирской области, которая сотрудничала с оккупантами (Фото:СБУ/Facebook)

К семи годам тюрьмы приговорена российская агентка Победа, которая шпионила за подразделениями Вооруженных сил Украины на северном направлении. Ее задержали еще в июне этого года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

«Жительница Чудновской территориальной громады во время общения в соцсетях с военнослужащим вооруженных сил РФ согласилась на сотрудничество. Она получила для конспирации позывной „Победа“ и систематически разведывала и передавала врагу сведения, которые использовались для ведения войны на территории Украины», — говорится в сообщении.

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В частности, с апреля по июнь этого года женщина собирала информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ, численности личного состава, расположении блокпостов, их GPS-координатах, а также движении вертолетов над селами.

Задокументировано более десяти фактов передачи информации российскому куратору.

В поле зрения агрессора попала из-за своих прокремлевских сообщений, которые неоднократно публиковала в запрещенной соцсети ВКонтакте.

Во время обысков по месту жительства вражеского агента стражи порядка обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с представителем ГРУ РФ.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.