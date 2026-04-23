Хотел поразить позиции Сил обороны. СБУ заявила о задержании агента ГРУ, который корректировал авиаудары по Краматорску и Дружковке

Служба безопасности Украины заявила о задержании агента российской военной разведки (ГРУ) в Донецкой области, который передавал координаты для авиаударов по Краматорску и Дружковке. Об этом СБУ сообщила в четверг, 23 апреля, в своем Telegram.

По данным следствия, на основе его информации российские войска планировали применить тяжелые фугасные авиабомбы, в частности ФАБ-500 и ФАБ-1500 с модулями планирования и коррекции, чтобы поразить командные пункты, укрепления и склады украинских военных.

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В СБУ отметили, что контрразведка разоблачила подозреваемого, задокументировала его деятельность в прифронтовой зоне и одновременно обезопасила позиции Сил обороны на Краматорском направлении. Задержание произошло по месту жительства фигуранта после завершения следственно-оперативных действий.

По данным правоохранителей, агентом оказался местный безработный, которого завербовали российские спецслужбы после того, как он искал подработку в Telegram-каналах.

После получения инструкций он обходил прифронтовые населенные пункты, фиксировал позиции украинских военных, обозначал их на картах и передавал данные своему куратору, добавили в спецслужбе.

Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с российской стороной. Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под страже, ему угрожает пожизненное заключение с конфискацией имущества.