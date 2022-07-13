Агента РФ за подготовку терактов в Одесской области приговорили к восьми годам тюрьмы

13 июля, 16:28
Агента задержали, когда он вербовал исполнителя для запланированных преступлений (Фото:СБУ)

Агента задержали, когда он вербовал исполнителя для запланированных преступлений (Фото:СБУ)

Украинский суд приговорил к восьми годам лишения свободы иностранца, уличенного в подготовке серии терактов в Одесской области.

Об этом в среду, 13 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Правоохранители задержали завербованного РФ злоумышленника, в начале января 2022 года, когда он вербовал исполнителя для запланированных преступлений.

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https://www.youtube.com/watch?v=Eu-btTvohuE&t=30s

Его кураторами оказались представители российской военной разведки, действующие с территории Приднестровья.

Главной задачей агента было расшатывание общественно-политической ситуации в регионе путем организации терактов и диверсий.

Среди прочего, он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года и повреждение памятного знака Героев Небесной сотни, а следующими объектами посягательства агента должны были стать офисы волонтерских и патриотических организаций, а также военная техника в Одесской области.

https://www.youtube.com/watch?v=pBviQ5GjFVY&t=45s

«Таким образом, накануне полномасштабного вторжения РФ российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы «наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений», — пояснили в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02Nt7Hu63iyfb1v6caUFi74iLtnGZTggZ1S93fibdr85h7aNZgyhhuoBpyV3gQbtKJl
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Одесская область Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Терроризм Диверсия Российская агентура Война России против Украины

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