СБУ заявила о разоблачении российского агента, следившего за самолетами ВСУ в Хмельницкой области

СБУ задержала агента РФ, который фиксировал места базирования и вылеты украинских самолетов (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании агента России, который шпионил за украинской боевой авиацией на западе страны. Об этом СБУ 12 ноября сообщила в своем Telegram.

По данным следствия, 20-летний житель Хмельницкой области попал в поле зрения российских спецслужб, ища «легкие заработки» через Telegram-каналы. Основной задачей мужчины было отслеживание мест базирования, количества и графиков вылетов украинских боевых самолетов.

Для этого он устанавливал возле авиабаз скрытые камеры с онлайн-трансляцией и удаленным доступом, чтобы враг мог в режиме реального времени наблюдать за авиацией на украинских аэродромах, пишет спецслужба.

СБУ отметила, что агента задержали «на горячем», когда он обустраивал фотоловушки вблизи одного из военных объектов. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами шпионской деятельности.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.