Предателя, сливавшего бывшей однокласснице из «ДНР» адреса бомбоубежищ, приговорили к 11 годам тюрьмы

28 декабря, 14:31
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Злоумышленник также собирал информацию о расположении и перемещениях ВСУ (Фото:СБУ)

Злоумышленник также собирал информацию о расположении и перемещениях ВСУ (Фото:СБУ)

Российского агента, собиравшего разведданные для ударов российских оккупантов, приговорили к 11 годам лишения свободы.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, на жителя Краматорска вышла его бывшая одноклассница, которая входит в состав одной из группировок прокремлевской террористической организации «ДНР».

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В Офисе генпрокурора уточнили, что, кроме информации о расположении и перемещениях ВСУ, он передавал ей также адреса бомбоубежищ и фортификационных сооружений.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
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«Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения ракетных ударов по Краматорску», — рассказал правоохранители.

Задержали злоумышленника в марте 2022 года.

Решением суда он был признан виновным по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Краматорск Российская агрессия Бомбоубежище Приговор Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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