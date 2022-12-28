Предателя, сливавшего бывшей однокласснице из «ДНР» адреса бомбоубежищ, приговорили к 11 годам тюрьмы 28 декабря, 14:31 Злоумышленник также собирал информацию о расположении и перемещениях ВСУ (Фото:СБУ)

Российского агента, собиравшего разведданные для ударов российских оккупантов, приговорили к 11 годам лишения свободы.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, на жителя Краматорска вышла его бывшая одноклассница, которая входит в состав одной из группировок прокремлевской террористической организации «ДНР».

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В Офисе генпрокурора уточнили, что, кроме информации о расположении и перемещениях ВСУ, он передавал ей также адреса бомбоубежищ и фортификационных сооружений.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

«Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения ракетных ударов по Краматорску», — рассказал правоохранители.

Задержали злоумышленника в марте 2022 года.

Решением суда он был признан виновным по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.