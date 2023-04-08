Суд вынес приговор агенту ГРУ, наводившему российские ракеты на школы Николаевской области

8 апреля, 12:28
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Злоумышленник был задержан в августе 2022 года (Фото:СБУ)

Злоумышленник был задержан в августе 2022 года (Фото:СБУ)

В Николаевской области вынесли приговор прокремлевскому коллаборанту, который оказался агентом главного управления генерального штаба РФ, более известного как ГРУ.

Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Там рассказали, что в ходе расследования были собраны неопровержимые доказательства того, что пособник российских захватчиков занимался корректировкой ракетных ударов РФ по гражданской инфраструктуре региона.

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«Именно по его наводке российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум местным школам. В результате вражеской воздушной атаки оба здания были полностью разрушены», — рассказали в СБУ.

СБУ
Фото: СБУ

Задержали вражеского информатора в августе 2022 года во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах области.

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В отношении злоумышленника были начаты уголовные производств по:

  • ч. 3 ст. 114−2 (несанкционированное распространение информации о поставках оружия и боеприпасов в Украину, перемещении, размещении ВСУ или других формирований);
  • ч. 2, 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решением суда он был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ГРУ Ракетные удары Приговор Николаевская область Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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