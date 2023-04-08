Суд вынес приговор агенту ГРУ, наводившему российские ракеты на школы Николаевской области 8 апреля, 12:28 Злоумышленник был задержан в августе 2022 года (Фото:СБУ)

В Николаевской области вынесли приговор прокремлевскому коллаборанту, который оказался агентом главного управления генерального штаба РФ, более известного как ГРУ.

Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Там рассказали, что в ходе расследования были собраны неопровержимые доказательства того, что пособник российских захватчиков занимался корректировкой ракетных ударов РФ по гражданской инфраструктуре региона.

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«Именно по его наводке российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум местным школам. В результате вражеской воздушной атаки оба здания были полностью разрушены», — рассказали в СБУ.

Фото: СБУ

Задержали вражеского информатора в августе 2022 года во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах области.

В отношении злоумышленника были начаты уголовные производств по:

ч. 3 ст. 114−2 ( несанкционированное распространение информации о поставках оружия и боеприпасов в Украину, перемещении, размещении ВСУ или других формирований);

ч. 2, 3 ст. 436−2 ( оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решением суда он был приговорен к восьми годам лишения свободы.