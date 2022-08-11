Агента ФСБ, помогавшего оккупантам захватить Лисичанск, посадили на 12 лет

11 августа, 15:02
Злоумышленник был завербован ФСБ во время отбывания наказания в одной из колоний в РФ (Фото:СБУ)

Злоумышленник был завербован ФСБ во время отбывания наказания в одной из колоний в РФ (Фото:СБУ)

Завербованного ФСБ прокремлевского коллаборанта, сливавшего российским захватчикам разведданные, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Как сообщает Служба безопасности Украины, соответствующее решение принял Петропавловский районный суд Днепропетровской области.

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Осужденный передавал спецслужбам РФ сведения, способствовавшие захвату Лисичанска Луганской области, за что получал денежное вознаграждение.

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Злоумышленник попал в поле зрения ФСБ во время отбывания наказания в одной из колоний на территории России.

В преддверии полномасштабного вторжения противник «забросил» его в Украину для разведывательно-подрывной деятельности на Донбассе.

В частности, пособник оккупантов передавал своему куратору сведения о местоположении огневых позиций подразделений ВСУ, пограничников и Национальной гвардии на территории Лисичанска, а также корректировал артиллерийский огонь российских войск.

Задержали коллаборанта в апреле.

Решением суда он был признан виновным по ч.7 ст. 111−1 (оказание государству-агрессору помощи в ведении боевых действий против ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1557689223037296640
Редактор: Олег Кононенко

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