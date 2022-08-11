Агента ФСБ, помогавшего оккупантам захватить Лисичанск, посадили на 12 лет 11 августа, 15:02 Злоумышленник был завербован ФСБ во время отбывания наказания в одной из колоний в РФ (Фото:СБУ)

Завербованного ФСБ прокремлевского коллаборанта, сливавшего российским захватчикам разведданные, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Как сообщает Служба безопасности Украины, соответствующее решение принял Петропавловский районный суд Днепропетровской области.

Осужденный передавал спецслужбам РФ сведения, способствовавшие захвату Лисичанска Луганской области, за что получал денежное вознаграждение.

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Злоумышленник попал в поле зрения ФСБ во время отбывания наказания в одной из колоний на территории России.

В преддверии полномасштабного вторжения противник «забросил» его в Украину для разведывательно-подрывной деятельности на Донбассе.

В частности, пособник оккупантов передавал своему куратору сведения о местоположении огневых позиций подразделений ВСУ, пограничников и Национальной гвардии на территории Лисичанска, а также корректировал артиллерийский огонь российских войск.

Задержали коллаборанта в апреле.

Решением суда он был признан виновным по ч.7 ст. 111−1 (оказание государству-агрессору помощи в ведении боевых действий против ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

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