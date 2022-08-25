«Крота» ФСБ в Кабмине приговорили к 12 годам тюрьмы

25 августа, 12:36
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Злоумышленник передавал спецслужбе РФ секретные сведения (Фото:СБУ)

Злоумышленник передавал спецслужбе РФ секретные сведения (Фото:СБУ)

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества заведующего отделом секретариата Кабинета министров, который оказался «кротом» ФСБ.

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Об этом в четверг, 25 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

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В Кабмине и Торгово-промышленной палате СБУ разоблачила предателей (Фото:СБУ/facebook.com) СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ в Кабмине и Торгово-промышленной палате

В начале 2022 года сотрудники СБУ разоблачили российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты.

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Злоумышленники передавали спецслужбе РФ различные разведданные, в частности, персональные данные украинских правоохранителей, а также сведения, касавшиеся состояния обороноспособности страны и обустройства госграницы.

За это они получали от своих российских кураторов $2-$15 тысяч, в зависимости от степени секретности и важности собранной информации.

https://www.youtube.com/watch?v=bhIZP1X6c7E&t=44s

Решением суда агент ФСБ из Кабмина был признан виновным в государственной измене.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Спецслужбы РФ Приговор Российская агентура Война России против Украины

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