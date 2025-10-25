Агента российского ГРУ, который корректировал удары по энергетике Украины, приговорили к 15 годам заключения

Агенту ГРУ, передававшему врагу координаты для ударов по Украине, вынесли приговор — 15 лет (Фото: REUTERS/Lucas Jackson)

К 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен агент российской военной разведки , который собирал данные об украинских войсках и корректировал ракетные удары по территории Украины.

Об этом Служба безопасности Украины 24 октября сообщила в своем Telegram.

Следствие установило, что его главной задачей было собирать информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны, военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры.

Также он передавал координаты для вражеских атак по Киевской, Сумской и Винницкой областях, добавили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника осенью 2024 года в Сумской области — при попытке навести очередной удар по позициям ВСУ.

Выяснилось, что агентом оказался 24-летний военнослужащий, который самовольно покинул часть и пытался «подзаработать» через пророссийские Telegram-каналы, за что и попал в поле зрения ГРУ, отметили в СБУ.

Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: частью 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), частью 2 статьи 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения) и частью 4 статьи 408 (дезертирство в условиях военного положения).