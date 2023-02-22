СБУ задержала российского агента, который вербовал бывших заключенных в ряды ЧВК Вагнера

22 февраля, 10:36
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Предателя задержали в Виннице (Фото:СБУ)

Предателя задержали в Виннице (Фото:СБУ)

В Винницкой области задержали российского агента, который вербовал бывших заключенных в ряды ЧВК Вагнера для участия в войне против Украины.

Как сообщили в Службе безопнаости Украины, он подбирал «кандидатов» и вербовал их.

Предатель был задержан в Виннице.

За вступление в российскую ЧВК и участие в боевых действиях против ВСУ злоумышленник предлагал каждому «рекруту» денежное вознаграждение в размере от 2 до 4 тысяч долларов.

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Российским агентом оказался местный рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование.

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Именно из-за широкого круга связей в криминальной среде, в том числе на территории страны-агрессора РФ, на него вышел представитель группировки Вагнера.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Наемники Вагнера воюют в Украине с 2014 года, а также принимают участие в боевых действиях против украинской армии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Российский олигарх Евгений Пригожин, близкий к диктатору Владимиру Путину, признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году для войны против Украины.

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По оценке британской разведки, ЧВК Вагнер привлекла 50 тыс. наемников на войну против Украины.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что из этого количества 10 тысяч являются контрактниками, а остальные завербованные в российских тюрьмах заключенные.

Он также отмечал, что Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций ЧВК Вагнер в Украине.

Также были данные о том, что РФ перебрасывала наемников ЧВК Вагнера в Сирию, Мали и ЦАР.

Вербовщики отбирают заключенных, отбывающих наказание по таким статьям как убийство, тяжкие телесные повреждения, ограбление и разбой.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Винницкая область Российская агентура Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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