СБУ задержала российского агента, который вербовал бывших заключенных в ряды ЧВК Вагнера 22 февраля, 10:36 Предателя задержали в Виннице (Фото:СБУ)

В Винницкой области задержали российского агента, который вербовал бывших заключенных в ряды ЧВК Вагнера для участия в войне против Украины.

Как сообщили в Службе безопнаости Украины, он подбирал «кандидатов» и вербовал их.

Предатель был задержан в Виннице.

За вступление в российскую ЧВК и участие в боевых действиях против ВСУ злоумышленник предлагал каждому «рекруту» денежное вознаграждение в размере от 2 до 4 тысяч долларов.

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Российским агентом оказался местный рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование.

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Именно из-за широкого круга связей в криминальной среде, в том числе на территории страны-агрессора РФ, на него вышел представитель группировки Вагнера.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Наемники Вагнера воюют в Украине с 2014 года, а также принимают участие в боевых действиях против украинской армии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Российский олигарх Евгений Пригожин, близкий к диктатору Владимиру Путину, признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году для войны против Украины.

По оценке британской разведки, ЧВК Вагнер привлекла 50 тыс. наемников на войну против Украины.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что из этого количества 10 тысяч являются контрактниками, а остальные завербованные в российских тюрьмах заключенные.

Он также отмечал, что Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций ЧВК Вагнер в Украине.

Также были данные о том, что РФ перебрасывала наемников ЧВК Вагнера в Сирию, Мали и ЦАР.

Вербовщики отбирают заключенных, отбывающих наказание по таким статьям как убийство, тяжкие телесные повреждения, ограбление и разбой.