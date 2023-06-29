Задержан российский агент, он помогал готовить ракетные удары по аэродромам Кировоградской области 29 июня, 10:53 Предателем оказался житель Кропивницкого, ему грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который помогал агрессору готовить ракетные удары по аэродромам Кировградской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предатель получил задачу от своего российского «куратора». Им оказался кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ, находящийся во временно оккупированном Крыму.

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Для выполнения разведзадачи российский агент собирал максимум информации о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном наличии боевых самолетов и складов с боеприпасами ВСУ.

Также злоумышленник пытался обнаружить огневые позиции системы ПВО вблизи украинских авиационных объектов.

Также россияне хотели выяснить общее количество возможных попаданий по аэродромной инфраструктуре Кировоградской области.

По данным следствия, на «текущие расходы» фигурант получал от ФСБ «переводы» в криптовалюте. Общая сумма полученных средств составила до 10 тысяч гривен.

Украинские спецслужбы сработали на опережение и задержали предателя «с поличным» во время видеосъемки им территории одной из воинских частей ВСУ.

Российским агентом оказался житель Кропивницкого, его завербовали в начале текущего года.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Он задержан. Предателю грозит пожизненное заключение.