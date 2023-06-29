Задержан российский агент, он помогал готовить ракетные удары по аэродромам Кировоградской области

29 июня, 10:53
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Предателем оказался житель Кропивницкого, ему грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Предателем оказался житель Кропивницкого, ему грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который помогал агрессору готовить ракетные удары по аэродромам Кировградской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предатель получил задачу от своего российского «куратора». Им оказался кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ, находящийся во временно оккупированном Крыму.

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Для выполнения разведзадачи российский агент собирал максимум информации о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном наличии боевых самолетов и складов с боеприпасами ВСУ.

Также злоумышленник пытался обнаружить огневые позиции системы ПВО вблизи украинских авиационных объектов.

Также россияне хотели выяснить общее количество возможных попаданий по аэродромной инфраструктуре Кировоградской области.

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По данным следствия, на «текущие расходы» фигурант получал от ФСБ «переводы» в криптовалюте. Общая сумма полученных средств составила до 10 тысяч гривен.

Украинские спецслужбы сработали на опережение и задержали предателя «с поличным» во время видеосъемки им территории одной из воинских частей ВСУ.

Российским агентом оказался житель Кропивницкого, его завербовали в начале текущего года.

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Он задержан. Предателю грозит пожизненное заключение.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Кировоградская область Российская агентура

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