СБУ задержала агента ФСБ в момент установки GPS-маячка для наведения российских ракет на объект Укрзализныци 6 сентября, 10:57 Российского агента задержали в Хмельницкой области (Фото:СБУ)

В Хмельницкой области Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, который готовил ракетный удар по одному из стратегически важных объектов Укрзализныци.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, фигурант пытался установить GPS-трекер возле заранее определенной оккупантами цели.

По сигналам этого маячка противник планировал скорректировать свои ракеты для поражения инфраструктурного объекта.

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В случае успешного выполнения задачи российский агент надеялся получить денежное вознаграждение от своего «куратора» по ФСБ. Деньги должны были поступить фигуранту на его банковскую карту.

Предателя задержали во время попытки установить электронное устройство.

Задержанным оказался житель Славуты, его завербовали весной текущего года.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.