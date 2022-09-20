СБУ задержала агента РФ, выполнявшего задание по срыву отопительного сезона на юге Украины

20 сентября, 12:17
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Как рассказали в СБУ, оккупанты обещали злоумышленнику денежное вознаграждение (Фото:СБУ)

Как рассказали в СБУ, оккупанты обещали злоумышленнику денежное вознаграждение (Фото:СБУ)

В Николаеве задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары РФ по объектам критической инфраструктуры.

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Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник, попавший в поле зрения российских спецслужб из-за прокремлевских взглядов, передавал своим кураторам данные о геолокации предприятий теплоснабжения в прифронтовых районах.

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Полученные координаты войска РФ планировали использовать для нанесения серии ракетно-артиллерийских ударов, чтобы сорвать отопительный сезон на юге Украины и дестабилизировать обстановку в регионе.

За указанные сведения российские захватчики обещали коллаборанту в случае захвата города «гарантии безопасности от репрессивных действий оккупационной администрации», а также денежное вознаграждение.

На данное время задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/3410895812476620/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Отопительный сезон Корректировщики Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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