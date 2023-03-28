Пограничник в Черниговской области хотел «слить» ФСБ данные о защите северных границ Украины — СБУ 28 марта, 16:44 Секретные сведения российский агент должен был найти, сфотографировать, а затем передать своему «куратору» из ФСБ (Фото:пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила инспектора Черниговского пограничного отряда, который, по данным следствия, хотел передать российским спецслужбам информацию о защите украинских границ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Еще до начала полномасштабного вторжения чиновник был завербован кадровым сотрудником ФСБ, сообщили в ведомстве. После 24 февраля, по данным СБУ, россияне «активировали» своего приспешника для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

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Россиян интересовали боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Черниговской области. Эта информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения серии диверсий в приграничных районах на севере Украины.

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Именно эти секретные сведения российский агент должен был найти, сфотографировать, а затем передать своему «куратору» из ФСБ через Telegram, добавили в ведомстве.

«Сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно уличили предателя и задержали его на попытке передачи информации с ограниченным доступом агрессору», — сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

СБУ сообщила фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.