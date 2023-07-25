В Запорожье задержан российский агент, он хранил оружие и боеприпасы для терактов в собственном доме под кроватью дочери 25 июля, 14:51 Российский агент планировал теракты в Запорожской области (Фото:СБУ)

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, который планировал теракты в Запорожской области, а схрон с оружием обустроил под кроватью 6-летней дочери в собственном доме.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по заданию ФСБ РФ он готовил серию терактов против командования и спецподразделений Сил обороны в регионе на 9 мая.

Накануне этой даты сотрудники СБУ задержали двух организаторов российской агентуры во время спецоперации в прифронтовых районах области.

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Их сообщник был задержан в собственной квартире в самом Запорожье, под кроватью в комнате дочери он прятал оружие и боеприпасы.

Там были автомат Калашникова со снаряженными магазинами, боевые гранаты и большое количество патронов к стрелковому оружию.

По данным следствия, именно этот арсенал фигуранты планировали использовать для совершения терактов в городе и на передовой.

Основными целями злоумышленников были представители командования ВСУ и спецназовцы Службы безопасности Украины.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Третьим участником агентурной сети ФСБ оказался житель Запорожья, не скрывавший свои прокремлевские взгляды в общении с окружающими.

Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос о дополнительной квалификации его действий.