Задержан российский агент, помогавший готовить ракетный удар по военному госпиталю в Николаевской области

10 июля, 13:57
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Информатора РФ задержали во время фотографирования одного из военных объектов (Фото:СБУ)

Информатора РФ задержали во время фотографирования одного из военных объектов (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который помогал готовить ракетные атаки по военным объектам Николаевской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для выполнения своих задач злоумышленник объезжал местность и скрыто фотографировал места дислокации подразделений Сил обороны.

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На электронной карте он фиксировал точные координаты обнаруженных военных объектов и отчитывался об уровне их охраны.

Особое внимание предатель уделял локациям, где замечал наибольшую концентрацию личного состава и военной техники украинских военных.

Российского агента задержали во время фотографирования госпиталя и одной из боевых частей ВСУ.

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По данным следствия, российские оккупанты планировали использовать эту информацию для нанесения прицельных ударов по территории региона.

Предателем оказался местный житель, поддерживавший проведение фейкового референдума по присоединению Николаевской области к России.

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Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Он арестован. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Николаевская область Российская агентура

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