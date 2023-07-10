Задержан российский агент, помогавший готовить ракетный удар по военному госпиталю в Николаевской области 10 июля, 13:57 Информатора РФ задержали во время фотографирования одного из военных объектов (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который помогал готовить ракетные атаки по военным объектам Николаевской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для выполнения своих задач злоумышленник объезжал местность и скрыто фотографировал места дислокации подразделений Сил обороны.

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На электронной карте он фиксировал точные координаты обнаруженных военных объектов и отчитывался об уровне их охраны.

Особое внимание предатель уделял локациям, где замечал наибольшую концентрацию личного состава и военной техники украинских военных.

Российского агента задержали во время фотографирования госпиталя и одной из боевых частей ВСУ.

По данным следствия, российские оккупанты планировали использовать эту информацию для нанесения прицельных ударов по территории региона.

Предателем оказался местный житель, поддерживавший проведение фейкового референдума по присоединению Николаевской области к России.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Он арестован. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.