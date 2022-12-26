Российского агента приговорили к 15 годам лишения свободы, он готовил прорыв вражеских ДРГ в Сумской области 26 декабря, 09:52 Российского агента задержали сотрудники СБУ (Фото:СБУ/Facebook)

В Украине суд приговорил к 15 годам тюрьмы российского агента, который помогал в подготовке прорыва вражеским ДРГ в Сумской области.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, он проводил разведку пограничной территории региона.

Вместе с сообщником задержанный собирал информацию о местах дислокации, количестве личного состава и вооружении подразделений Сил обороны в регионе. Эти данные он планировал использовать для подготовки прорыва ДРГ.

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Оба российских агента были задержаны во время спецоперации контрразведки СБУ в августе.

Один из них — местный житель, которого в начале полномасштабного вторжения завербовало ФСБ. Для сбора разведывательной информации к нему был приставлен еще один агент российской спецслужбы.

Вместе они выходили на местность и проводили фото-, видеофиксацию украинских военных объектов.

Затем эти данные передавались куратору из ФСБ в виде медиафайлов с привязкой к местности.

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами тайной переписки с представителями страны-агрессора РФ.

Суд признал одного из российских агентов виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В начале декабря другой изменник также был приговорен к 15 годам заключения.

Российские оккупанты систематически обстреливают приграничье Сумской области с территории РФ после отхода вражеской армии в конце марта текущего года.