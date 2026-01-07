Хотела установить GPS-трекер. СБУ заявила о задержании 16-летней агентки ФСБ, которая пыталась корректировать удары РФ по Кропивницкой ТЭЦ

Служба безопасности Украины заявила о задержании 16-летней жительницы Кропивницкого, которая действовала по заказу ФСБ и пыталась установить GPS-трекер для ракетного удара РФ по местной ТЭЦ. Об этом СБУ 7 января сообщила в своем Telegram.

По данным спецслужбы, девушка должна была установить на территории теплоэлектроцентрали замаскированный GPS-трекер, который российские оккупанты планировали использовать для нанесения удара по объекту, чтобы оставить общину без света и отопления.



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В СБУ отметили, что разоблачили этот замысел и задержали девушку «на горячем» ночью у забора ТЭЦ, когда она пыталась активировать цифровой маячок.

Расследование установило, что несовершеннолетнюю втянули в преступную деятельность через Telegram-канал, который предлагал «легкие заработки».

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Сначала ей поручили «тестовое задание» — снимать видео объектов военной и критической инфраструктуры и отправлять их ФСБ, а затем — подготовить ракетный удар по одной из крупнейших тепло- и электростанций региона, подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что на приобретение GPS-трекера деньги поступали из России на ее банковскую карточку, после чего девушка заказала устройство в интернет-магазине, оплатив его и забрав на почте. Во время обысков у задержанной изъяли смартфон с доказательствами ее работы на ФСБ.

Следователи сообщили девушке о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.