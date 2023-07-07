Ради российского гражданства. Житель Кировоградщины устроился на оборонное предприятие и передавал секретные данные ФСБ 7 июля, 11:03 Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ на Кировоградщине (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ на Кировоградщине, который устроился в оборонную компанию и собирал секретную информацию по ремонту военной техники ВСУ.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

По данным Службы, мужчина добился назначения на должность завхоза несколько недель назад и почти сразу приступил к сбору разведданных для российских спецслужб.

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Агент пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которые проходили техобслуживание на базе украинской оборонной компании.

Фигуранта задержали во время скрытого фотографирования тайных документов.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, которого ФСБ завербовала задолго до начала вторжения России в Украину.

В случае успешного выполнения заданий российская спецслужба обещала содействие в выезде в РФ и получении российского гражданства.

Ему сообщили злоумышленнику о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

После российского ракетного удара 27 июня по Краматорску, в результате которого погибли 11 граждан и более 60 получили ранения, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане, причастные к наведению российских ракет заслуживают максимального наказания.

Октябрьский суд Днепра в пятницу, 30 июня, отправил под стражу на два месяца подозреваемого в корректировке российского ракетного удара по Краматорску 27 июня, в результате которого погибли 12 человек.