Ради российского гражданства. Житель Кировоградщины устроился на оборонное предприятие и передавал секретные данные ФСБ

7 июля, 11:03
Поделиться:
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ на Кировоградщине (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ на Кировоградщине (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ на Кировоградщине, который устроился в оборонную компанию и собирал секретную информацию по ремонту военной техники ВСУ.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

По данным Службы, мужчина добился назначения на должность завхоза несколько недель назад и почти сразу приступил к сбору разведданных для российских спецслужб.

Видео дня

Агент пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которые проходили техобслуживание на базе украинской оборонной компании.

Фигуранта задержали во время скрытого фотографирования тайных документов.

Читайте также:

Ликвидация последствий ракетного удара по Львовской области (Фото:lv.dsns.gov.ua) «Сливал» данные, хотел получить паспорт РФ. Корректировщик российских ракетных ударов по Львову приговорен к пожизненному заключению

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, которого ФСБ завербовала задолго до начала вторжения России в Украину.

В случае успешного выполнения заданий российская спецслужба обещала содействие в выезде в РФ и получении российского гражданства.

Ему сообщили злоумышленнику о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

После российского ракетного удара 27 июня по Краматорску, в результате которого погибли 11 граждан и более 60 получили ранения, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане, причастные к наведению российских ракет заслуживают максимального наказания.

Октябрьский суд Днепра в пятницу, 30 июня, отправил под стражу на два месяца подозреваемого в корректировке российского ракетного удара по Краматорску 27 июня, в результате которого погибли 12 человек.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ России Кировоградская область Государственная измена

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X