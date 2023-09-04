Задержан российский агент, он собирал данные о Силах обороны Украины на границе в Сумской области
Агентом ФСБ РФ оказался местный житель, ему грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, который собирал данные о Силах обороны Украины в приграничной Сумской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленник делал это под видом «рабочих» поездок по региону на собственном авто. Он собирал фото и видео объектов ВСУ и отправлял их представителям страны-агрессора.
Фигурант скрыто выезжал на территорию России, чтобы провезти контрабанду и встретиться с оккупантами.
По данным следствия, российским агентом оказался житель Шосткинского района, попавший в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в РФ.
Он был завербован еще до начала полномасштабного вторжения РФ.
Предателя задержали при попытке передачи разведданных об украинских защитниках.
Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (госизмена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 201 (контрабанда).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.