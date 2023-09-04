Задержан российский агент, он собирал данные о Силах обороны Украины на границе в Сумской области

4 сентября, 11:54
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Агентом ФСБ РФ оказался местный житель, ему грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Агентом ФСБ РФ оказался местный житель, ему грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, который собирал данные о Силах обороны Украины в приграничной Сумской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленник делал это под видом «рабочих» поездок по региону на собственном авто. Он собирал фото и видео объектов ВСУ и отправлял их представителям страны-агрессора.

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Фигурант скрыто выезжал на территорию России, чтобы провезти контрабанду и встретиться с оккупантами.

По данным следствия, российским агентом оказался житель Шосткинского района, попавший в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в РФ.

Он был завербован еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Предателя задержали при попытке передачи разведданных об украинских защитниках.

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Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (госизмена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Сумская область Российская агентура Война России против Украины

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