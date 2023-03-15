В Харькове задержан агент ФСБ, он готовил теракты против украинских летчиков и спецназовцев 15 марта, 12:08 Агента ФСБ задержали в Харькове (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ в Харькове, он планировал теракты.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, задержанный следил за украинскими защитниками и пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на собственных автомобилях.

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Особенное внимание он уделял летчикам, командирам спецподразделений ВСУ и сотрудникам Службы безопасности.

Задокументированы факты скрытой фото и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских защитников и их транспортных средств.

Злоумышленника задержали на попытке передачи оккупантам разведывательной информации.

Возле одного из домов, где живет агент, обнаружили тайник со взрывчаткой. Именно ее мужчина планировал применить для совершения терактов.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Российским агентом оказался местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Продолжается расследование.