В Харькове задержан агент ФСБ, он готовил теракты против украинских летчиков и спецназовцев

15 марта, 12:08
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Агента ФСБ задержали в Харькове (Фото:СБУ)

Агента ФСБ задержали в Харькове (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ в Харькове, он планировал теракты.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, задержанный следил за украинскими защитниками и пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на собственных автомобилях.

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Особенное внимание он уделял летчикам, командирам спецподразделений ВСУ и сотрудникам Службы безопасности.

Задокументированы факты скрытой фото и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских защитников и их транспортных средств.

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Злоумышленника задержали на попытке передачи оккупантам разведывательной информации.

Возле одного из домов, где живет агент, обнаружили тайник со взрывчаткой. Именно ее мужчина планировал применить для совершения терактов.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

Российским агентом оказался местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Продолжается расследование.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Харьков Российская агентура Теракт

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