В Харькове задержан агент ФСБ, он готовил теракты против украинских летчиков и спецназовцев
Агента ФСБ задержали в Харькове (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ в Харькове, он планировал теракты.
Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, задержанный следил за украинскими защитниками и пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на собственных автомобилях.
Особенное внимание он уделял летчикам, командирам спецподразделений ВСУ и сотрудникам Службы безопасности.
Задокументированы факты скрытой фото и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских защитников и их транспортных средств.
Злоумышленника задержали на попытке передачи оккупантам разведывательной информации.
Возле одного из домов, где живет агент, обнаружили тайник со взрывчаткой. Именно ее мужчина планировал применить для совершения терактов.
Российским агентом оказался местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Он находится под стражей. Продолжается расследование.