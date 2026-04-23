Украинские военные уничтожили группу наемников из Кении, которые воевали на стороне РФ

Во время боевых действий на фронте украинские военные ликвидировали группу наемников из Кении, которые воевали на стороне России. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Одного из иностранных бойцов, которых российские силы привлекли к штурмовым действиям, удалось идентифицировать с помощью проекта Хочу жить.

По данным ГУР, среди ликвидированных — гражданин Кении Ньямбура Эрик Мванги, 2003 года рождения. Вместе с тремя другими кенийцами — Ванджиром Джозефом Камау, Каритхи Джоэлом Нгуре и Кибетом Рональдом Кипкуруи — он прибыл в Ярославль 23−24 октября 2025 года.

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Фото: ГУР МО

Как сообщили в разведке, в этот же период прибыли и другие погибшие кенийцы, — Омбвори Денис Багаку и Вахоме Симон Гититу.

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Там они заключили контракты и были направлены в учебный центр, где проходили подготовку всего около полутора недель. После этого Мванги назначили радиотелефонистом и отправили на передовую. Однако по этой специальности он фактически не служил — его перевели в штурмовое подразделение. В начале года россияне привлекли его к боевым действиям в районе населенного пункта Боровая на Харьковщине, говорят в разведке.

По состоянию на август 2025 года уже подтверждена гибель по меньшей мере 316 африканских наемников. Реальные потери, вероятно, значительно больше.

Ранее кенийский депутат Кимани Ичунгвах, ссылаясь на совместный отчет разведывательных служб и управления уголовных расследований, заявил, что Россия на войну против Украины завербовала более 1000 кенийцев.

В ноябре 2025 года Министерство иностранных дел Кении сообщало, что более 200 граждан Кении воюют на стороне России в войне против Украины.

12 ноября Центр противодействия дезинформации заявил, что Россия активизирует экономическое сотрудничество с Кенией, стремясь укрепить свое политическое влияние в регионе и использовать эти связи для вербовки граждан африканских стран на войну против Украины.

Также в октябре ЦПД писал, что Россия разворачивает глобальную вербовку наемников в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америке, маскируя это под «сотрудничество» с правительствами и «охранными структурами».