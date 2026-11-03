Распространила фейк о 14-летнем подростке. Лидер AfD призвала правительство Германии поднять с Зеленским вопрос о событиях в Борщаговке

14-летний подросток во время протеста залез на дерево и упал на территорию объекта в Борщаговке (Фото: Скриншот видео УНИАН)

Сопредседатель немецкой ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD) Алис Вайдель распространила видео с неподтвержденными обвинениями в адрес Нацгвардии касательно якобы имевшего место содержания 14-летнего подростка в «пыточной» в Петропавловской Борщаговке и призвала правительство ФРГ поднять этот вопрос во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин.

Об этом политик написала в социальной сети X во вторник, 3 ноября, когда Зеленский прибыл в Берлин.

«Я ожидаю, что правительство Германии поднимет этот вопрос сегодня в Берлине во время визита Зеленского», — написала она.

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Вайдель распространила пост норвежского политолога Гленна Дизена, известного своими заявлениями в поддержку позиции Кремля и российского диктатора Владимира Путина.

В публикации Дизен обвинил украинские власти в якобы обустройстве пыточной в окрестностях Киева.

Его пост был проиллюстрирован фотографиями подростка, которого нашли в подвале дома.

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко пояснил, что 14-летний подросток во время протеста залез на дерево и упал на территорию объекта в Борщаговке, сообщило РБК Украина.

По словам Пивненко, военные завели подростка внутрь здания, чтобы защитить его от камней, которые бросали снаружи, укутали его в одеяло, а затем отпустили.

Во время разговора с главой Офиса президента Кириллом Будановым накануне парень рассказал, что пришел к дому вместе с «ребятами», однако не уточнил, как оказался на его территории. Впоследствии ему позвонила сестра. Буданов попросил её приехать и забрать подростка домой.

На опубликованном УНИАН видео, где парня выводят с территории, видно, что он находится в шоковом состоянии.

Фото: Скриншот видео УНИАН

Между тем Telegram-каналы распространили другие записи с места событий. На одном из них парень перепрыгивает через забор на территорию дома. На другом — сидит на ограде, размахивает ногами и угрожает присутствующим: «Мой папа тебя, бл***, снесет».

Утром следующего дня корреспондент «Суспильного» встретил возле дома в Петропавловской Борщаговке подростка, внешне похожего на парня с видео. Он ехал на велосипеде, сказал, что живёт неподалёку, но отрицал, что именно он попал на запись с Будановым.

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Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

Днём 2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом вооружённые люди удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них ложной.

У дома собралось около сотни человек. Некоторые из них назвали себя родственниками мужчин, которых, по их словам, там избивают, к которым не пускают медиков и с которых, к тому же, требуют деньги за свидание. Никаких подтверждений этому родственники не предоставили. Люди выламывали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четырёх мужчин доставили в больницу.

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось в качестве временного пункта размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных считались самовольно покинувшими часть (СЗЧ). В корпусе Азов, к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четырёх человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, а к выяснению обстоятельств подключились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из здания вывели. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело.

Впоследствии Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала на «скорой» к дому. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медицинского персонала.

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В Генеральном штабе ВСУ, комментируя столкновения в Петропавловской Борщаговке, заявили, что украинские военнослужащие заслуживают уважения, защиты и справедливого отношения со стороны государства и общества. Обстоятельства событий устанавливаются уполномоченными государственными органами.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают объективное и беспристрастное расследование. По словам Генштаба, выводы о наличии нарушений и ответственности конкретных лиц должны основываться на установленных фактах, «а не на эмоциях, предположениях или публичном давлении».