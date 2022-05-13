За 5 суток прибыло 6 вертолетов. Россия продолжает использовать украинскую авиабазу возле Мелитополя — спутниковые снимки 13 мая, 08:01 Цей матеріал також доступний українською На авиабазе в Мелитополе видно не менее 7 вертолетов (Фото:BlackSky via CNN)

Российские военные продолжают использовать украинскую авиабазу за пределами захваченного Мелитополя, свидетельствуют спутниковые снимки BlackSky.



Как сообщает CNN, на спутниковом снимке, сделанном 12 мая, на авиабазе видно не менее семи вертолетов. На спутниковом же снимке от 7 мая виден только один вертолет.

Использование авиабазы оккупантами имеет важное значение, учитывая ее стратегическое расположение между захваченными городами Херсон, Мариуполь и частями поддерживаемого Россией боевиками на Донбассе.

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Отмечается, что хотя авиабаза находится в глубине оккупированной РФ территории, это не означает, что находящиеся там самолеты в безопасности. Так, в конце марта ВСУ успешно атаковали аэропорт под Херсоном, взорвав несколько российских военных вертолетов.

В результате этого успешного украинского военного удара военным РФ пришлось в значительной степени отказаться от аэропорта в качестве базы для своих самолетов.

10 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ нанесли пятый удар по позициям российских войск на аэродроме в оккупированном Мелитополе.

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