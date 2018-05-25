25 мая 2018, пятница

Аэропорт, самолет, Киев. Ливерпуль показал видео, как команда летела на финал Лиги чемпионов в Украину

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Игроки Ливерпуля провели день в Киеве

Игроки Ливерпуля провели день в Киеве

Английский футбольный клуб Ливерпуль опубликовал видео, на котором показано прибытие команды в Киев на финал Лиги чемпионов в Украину.

На кадрах зафиксирован момент с болельщиками, которые провожают футболистов в аэропорту Ливерпуля, затем их полет в самолете и прибытие в украинскую столицу.

Команду встретили в украинских традициях в одном из аэропортов Киева.

Также камера запечатлела фанатов Ливерпуля, которые ждут финала ЛЧ.

Игроки Ливерпуля прилетели в Киев 24 мая. Их поселили в отеле Intercontinental.

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Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

Все подробности о подготовке и проведении матча читайте в спецтеме НВ Финал ЛЧ 2018

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