Аэропорт, самолет, Киев. Ливерпуль показал видео, как команда летела на финал Лиги чемпионов в Украину

Английский футбольный клуб Ливерпуль опубликовал видео, на котором показано прибытие команды в Киев на финал Лиги чемпионов в Украину.
На кадрах зафиксирован момент с болельщиками, которые провожают футболистов в аэропорту Ливерпуля, затем их полет в самолете и прибытие в украинскую столицу.
Команду встретили в украинских традициях в одном из аэропортов Киева.
Также камера запечатлела фанатов Ливерпуля, которые ждут финала ЛЧ.
Игроки Ливерпуля прилетели в Киев 24 мая. Их поселили в отеле Intercontinental.
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Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.
Все подробности о подготовке и проведении матча читайте в спецтеме НВ Финал ЛЧ 2018
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