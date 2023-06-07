«Гуманитарный коридор». Украина обсуждает открытие аэропорта Львов — ОВА 7 июня, 20:21 Украина подняла вопрос об открытии аэропорта во Львове (Фото:pexels/Мария Тютина)

Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого может заработать как гуманитарный коридор.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Укринформ.

После заключения соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза Механизм сообщения Европы, Козицкий заявил, что украинская сторона во время переговоров с ЕС выдвинула вопрос об открытии аэропорта во Львове.

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«Мы обсудили возможность открытия львовского аэропорта. Это одна из важных вещей, которую мы очень ждем. Мы надеемся, что так как сейчас есть зерновой коридор, может быть и гуманитарный, обеспеченный Европейским Союзом», — подчеркнул Козицкий.

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Кроме того, он заявил, что с помощью программы от ЕС планируется расширение количества пунктов пропуска в области, а также улучшение автомобильной и железнодорожной инфраструктуры.

По программе Механизм Соединения Европы, ЕС выделяет 33 миллиарда евро для развития украинской транспортной инфраструктуры.

Подписание этих документов откроет новые возможности для восстановления Украины и поврежденной критической инфраструктуры. Сотрудничество с Инфраструктурным фондом ЕС поможет Украине интегрироваться в Единый рынок ЕС, будет способствовать экономическому росту, созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности.

1 июня из Украины удалось эвакуировать гражданский самолет — авиалайнер Airbus вылетел из Львова и приземлился в Варшаве.



После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов.