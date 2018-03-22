Аэропорт Киев переименовали в честь авиаконструктора Сикорского

В четверг, 22 марта, Киевский горсовет принял решение о переименовании столичного аэропорта Киев (Жуляны) в честь известного авиаконструктора Игоря Сикорского.
Соответствующее решение поддержали 67 депутатов.
Кроме того, из названия аэропорта изъято слово "Жуляны".
"Таким образом, аэропорт будет носить название - Коммунальное предприятие Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского", - пояснили в Киевсовете, добавив, что коллектив аэропорта поддержал инициативу о его переименовании.
Как отмечается, Игорь Сикорский - всемирно известный авиаконструктор украинского происхождения, который вошел в мировую историю авиации как автор первых многомоторных самолетов и вертолетов.
Ранее сообщалось, что Киевсовет переименовал Московский мост.
Комментарии
Правила комментирования