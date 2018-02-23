Аэропорт Борисполь отстранил клептоманов из комнаты находок, не знавших об установленых видеокамерах

На видео указано, что приемщик комнаты находок аэропорта со своим напарником рылись в вещах

Работников международного аэропорта Борисполь, которые, вероятно, рылись в вещах пассажиров, отстранили от исполнения обязанностей. Они привлечены к дисциплинарной ответственности.

Об этом Громадському радіо сообщила начальник отдела предотвращения коррупции и внутренних расследований аэропорта Марина Фастовец.

Речь идет о шести причастных к делу (на видео видно двух сотрудников; вероятно, речь идет и об их руководителях).

По ее словам, их уволить смогут только после решения суда и в случае, если их вину подтвердят.

Сообщество Шукач обнародовало резонансные кадры, на которых зафиксировано, как работники камеры приема и сдачи вторичного багажа роются в чемоданах пассажиров.

В полиции сообщили, что по факту кражи вещей в Борисполе проводится расследование.

"Реакция полиции на результат нашего расследования. В комнате находок происходит описание и изъятие документации. Обязательное "интервью" правоохранителей с теперь знакомым вам администратором комнаты - господином Битченко", - рассказали в сообществе, которое и опубликовало резонансное видео.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области вооруженные грабители похитили из автомобиля 30 килограммов золота.