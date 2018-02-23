Аэропорт Борисполь отстранил клептоманов из комнаты находок, не знавших об установленых видеокамерах

Работников международного аэропорта Борисполь, которые, вероятно, рылись в вещах пассажиров, отстранили от исполнения обязанностей. Они привлечены к дисциплинарной ответственности.
Об этом Громадському радіо сообщила начальник отдела предотвращения коррупции и внутренних расследований аэропорта Марина Фастовец.
Речь идет о шести причастных к делу (на видео видно двух сотрудников; вероятно, речь идет и об их руководителях).
По ее словам, их уволить смогут только после решения суда и в случае, если их вину подтвердят.
Сообщество Шукач обнародовало резонансные кадры, на которых зафиксировано, как работники камеры приема и сдачи вторичного багажа роются в чемоданах пассажиров.
В полиции сообщили, что по факту кражи вещей в Борисполе проводится расследование.
"Реакция полиции на результат нашего расследования. В комнате находок происходит описание и изъятие документации. Обязательное "интервью" правоохранителей с теперь знакомым вам администратором комнаты - господином Битченко", - рассказали в сообществе, которое и опубликовало резонансное видео.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области вооруженные грабители похитили из автомобиля 30 килограммов золота.
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