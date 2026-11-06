Правительство утвердило порядок организации аэромедицинской эвакуации пациентов транспортом ГСЧС. Запуск этого механизма запланирован до конца 2026 года.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, воздушный транспорт будут использовать для перевозки пациентов между больницами, а также для отправки украинцев на лечение за границу, в частности, в рамках программы Medevac Ukraine.

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Так, дорога из Харькова в эвакуационный хаб в польском Жешуве наземным транспортом может длиться 15−16 часов, тогда как воздухом этот путь можно преодолеть за 2−3 часа.

Также самолеты будут перевозить донорские органы для трансплантации, медицинские бригады и необходимое оборудование.

Координировать эвакуацию Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава. ГСЧС будет предоставлять воздушные суда и экипажи с учетом условий безопасности и погоды.