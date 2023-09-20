«При содействии российских спецслужб». Тренд на вывод из строя вражеских самолетов на территории РФ будет продолжаться — Мусиенко 20 сентября, 14:41 NV Премиум В ГУР заявили, что неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье (Фото:https://t.me/DIUkraine)

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что неизвестные диверсанты 18 сентября взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье.

В ГУР отметили, что «событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах», поскольку на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые «самолеты судного дня» и специальные самолеты (самолеты-разведчики).

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О значении этой диверсии в интервью Radio NV рассказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

— Что нам стоит знать о такой или подобных операциях? И увеличится ли их количество в ближайшее время?

— Я думаю, что понятны тенденции относительно того, что надо выводить из строя вражеские самолеты, которые Россия использует в войне против Украины. И конечно, мы видели ранее случаи на некоторых военных аэродромах врага на территории России, когда были попадания в самолеты, когда были повреждены не только самолеты, но и инфраструктура, которая обеспечивает их обслуживание.

И я думаю, что это такой тренд, это тенденция, которая будет продолжаться.

Есть случаи, когда это запускается непосредственно с территории России. То есть, действуют группы, которые фактически имеют возможность делать это непосредственно на территории врага, что важно. В других случаях бывают атаки дронов. Каждый случай по-разному [происходит].