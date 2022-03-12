Аэродром в Луцке полностью уничтожен — мэр города 12 марта, 12:04 Цей матеріал також доступний українською После авиаудара оккупантов аэродром в Луцке полностью уничтожен (Фото:Суспільне Волынь)

После вчерашнего авиаудара российских оккупантов аэродром Луцка полностью уничтожен.



Об этом в эфире Суспільного сообщил мэр города Игорь Полищук.

По его словам, Луцкий аэродром был выведен из строя еще 24 февраля. Сейчас он уничтожен полностью.

Полищук также добавил, что рекомендаций переезжать людям, которые живут рядом с аэродромом, власти не давали.

«Пока не рекомендовали выезжать, потому что там уже нечего добивать», — отметил он.

Взрывы в районе аэродрома Луцка прогремели утром 11 марта. Также оккупанты нанесли авиаудары по Днепру и Ивано-Франковску.

Жертвами авиаудара стали четыре человека, еще шесть пострадали.

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