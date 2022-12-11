Спутниковые фото. Аэродром в оккупированном Джанкое стал главным логистическим хабом российских войск 11 декабря, 18:41 Спутники зафиксировали на аэродроме в Джанкое полсотни вертолетов, в частности Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8 (Фото:Shnipper/flickr)

Главным логистическим хабом армии РФ и местом базирования ударных российских вертолетов стал военный аэродром возле города Джанкой в оккупированном Крыму. Это с помощью спутниковых снимков выяснили журналисты проектов Крым.Реалии и Схемы.

Всего они насчитали на полуострове десять действующих военных аэродромов и два авиазавода. На каждом есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами, которые при взрыве только усиливают разрушительный эффект.

Видео дня

На фото Planet Labs за 31 октября видно, что на аэродроме в Джанкое стоят более полусотни вертолетов — Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8 и обустроено множество точек для размещения зенитно-ракетных комплексов и ПВО. Также там не менее трех складов с боеприпасами.

Фото со спутника аэродрома возле Джанкоя / Инфографика: Радио Свобода/Planet Labs

Кроме вертолетов, аэродром часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25, выяснили журналисты, проанализировав снимки. Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк рассказал, что взлетная полоса позволяет принимать тяжелые транспортные самолеты. По его словам, Джанкой является логистическим узлом для снабжения группировки войск в Херсонской и частично в Запорожской областях, а аэродром стал логистическим хабом после того, как линия фронта сформировалась по руслу Днепра.

Также на этом аэродроме спутники зафиксировали транспортный самолет Ан-26. Редактор авиационного ресурса Militaryaviation Денис Томенчук предположил, что им вероятнее всего перевозят военные грузы, поскольку это ближайший аэродром к линии фронта.

Журналисты сообщают, что одна из главных авиагрупп оккупантов расположена также на аэродроме в Гвардейском — там сосредоточены штурмовики Су-25. Именно их Россия чаще всего использует, чтобы наносить авиаудары по Украине.

Фото со спутника аэродрома в Гвардейском / Инфографика: Радио Свобода/Planet Labs

Вечером 10 декабря Telegram-каналы сообщили о взрывах в районе аэродромов Симферополя, Севастополя и Джанкоя. В Генштабе ВСУ говорили, что Россия превратили Джанкой в крупнейшую военную базу оккупантов в Крыму. По словам замначальника Главного оперативного управления Алексея Громова, на севере полуострова войска РФ держат резервы для усиления своих группировок на Приднепровском и Ореховском направлениях.

Фото со спутника аэродрома возле Джанкоя / Инфографика: Радио Свобода/Planet Labs