В Сети сообщают об атаке дронами на аэродром Кировское в Крыму, уничтожении склада боеприпасов и возгорании самолетов

Пожар на аэродроме Кировское в Крыму 28 июня 2025 года (Фото: Скриншот видео / Крымский ветер / Telegram)

В ночь на субботу, 28 июня, дроны атаковали аэродром Кировское во временно оккупированном Крыму . В результаты удара могли быть уничтожены склад с боеприпасами и объекты ПВО, сообщает мониторинговый канал Крымский ветер со ссылкой на спутниковые снимки.

В районе аэродрома ночью прозвучало несколько взрывов, местные жители сообщали о пролете дронов и работе росПВО.

Крымский ветер опубликовал видео, на котором видно пожар и взрыв боекомплектов в районе аэродрома. Также, вероятно, поражен как минимум один вертолет и несколько истребителей Су.

О пожарах также свидетельствуют снимки со спутника NASA, которые фиксируют несколько очагов возгорания.

Фото: Крымский ветер / Telegram

Минобороны страны-агрессора утверждает, что «уничтожено» 10 беспилотников ночью и утром 28 июня над захваченным россиянами Крымом.

Аэродром Кировское расположен на востоке Крыма. Находится в подчинении летно-испытательного центра минобороны России имени Чкалова (в/ч 3865).

В 2024 году сообщалось о нескольких атаках на авиабазу в Кировском.