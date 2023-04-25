«Они думали, что играют с нами». Экс-разведчик Червинский рассказал свою версию операции по захвату российского самолета 25 апреля, 17:51 Роман Червинский (Фото:скриншот видео / Цензор.НЕТ / YouTube)

Бывший разведчик Роман Червинский, подозреваемый в организации неудачной «операции» по захвату российского самолета, рассказал о своей версии событий в интервью Цензор.Нет, опубликованном во вторник, 25 апреля.

По словам Червинского, СБУ «вела оперативную игру» с российскими пилотами, чтобы те передали Украине свои самолеты, и в какой-то момент «обратилась к нам за помощью для оценки информации и помощи с профессиональной точки зрения».



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Разведчик сказал, что участники операции контактировали с пилотами, но поняли, что враг, скорее всего, ведет игру.

«Планировали остановиться на том, что собрали информацию о пилотах, которые бомбардировали Мариуполь, Харьковскую область, об их структурах, контрразведчиках на военных аэродромах по всей России. Было собрано достаточно много информации. Они думали, что они с нами играют — мы их переигрывали в этом плане», — заявил Червинский.

Он сказал, что на фоне «хаоса в системе управления» операцией занимались «те люди, которые хотели это делать». Червинский добавил, что операция закончилась ничем, но во время нее он со своими служащими попал под ракетный удар РФ на аэродроме Канатово, а с ноября 2022 года начались «попытки сфальсифицировать дело о [его] вине». Он считает, что это «работа российской агентуры влияния».

Червинский обвинил заместителя главы Офиса президента Олега Татарова в том, что он влияет на главного следователя СБУ Андрея Швеца для его уголовного преследования. Дело в отношении себя он назвал сфальсифицированным.

По словам Червинского, информация о том, что операция не была согласована с ГУР Министерства обороны, не соответствует действительности. Он заявил, что «обычный гражданский, патриот» и пилот-аматор по своей инициативе нашел российских пилотов и вступил с ними в переписку, а затем пришел в ГУР и «по рекомендации [руководителя ГУР Кирилла] Буданова» попал к заместителю начальника ГУР Дмитрию Усову. Тот, как утверждает разведчик, получил информацию о пилотах, но «сказал, что ему это неинтересно», после чего операцией занялась СБУ, а на последнем этапе подключила Червинского и его команду.

Подозрение Червинскому

СБУ 21 апреля сообщила бывшему и.о. командира одной из воинских частей Червинскому о подозрении по ч.5 ст. 426−1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) из-за массированного удара РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года.

Глава СБУ Василий Малюк обвинил Червинского в том, что он «скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства». По его словам, военнослужащий почти восемь месяцев не появляется на службе, поэтому «фактически дезертир».

24 апреля Червинского задержали в Тернопольской области, 25 апреля Шевченковский райсуд Киева начал закрытое заседание по избранию ему меры пресечения.

В материалах дела сказано, что Червинский вместе с другими людьми решил самовольно провести «спецоперацию» по захвату самолета ВКС РФ, пилот которого якобы согласился перейти на сторону Украины.



По версии следствия, «операция» проходила без согласования с государственными органами и вопреки замечаниям СБУ, в ходе нее Россия получила данные о размещении военнослужащих Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и смогла нанести удар по аэродрому Канатово.



В результате ракетного удара погиб командир части, 17 защитников были ранены. Украина потеряла два боевых истребителя, серьезно пострадали взлетная полоса и другая техника и здания.



Попытка « угнать российские самолеты»

ФСБ страны-агрессора 25 июля 2022 года распространила заявление о том, что украинская разведка якобы готовила операцию по угону российских военных самолетов, которую удалось «сорвать». В ФСБ утверждали, что сотрудники ГУР Министерства обороны пытались завербовать российских военных летчиков, чтобы те увели самолеты на украинские аэродромы, в обмен на «денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС».



Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что «операция» на самом деле была сложной игрой бывших украинских оперативников и российской спецслужбы. По словам Грозева, она стала серьезной ошибкой для ФСБ, в ходе которой были непреднамеренно раскрыты личности десятков российских офицеров контрразведки, их методы работы и агенты под прикрытием.

