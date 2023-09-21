«Дистанционный подрыв». Авиаэксперт — о диверсии на аэродроме в Подмосковье, где базируется единственный рабочий в РФ «самолет судного дня»

21 сентября, 10:23
NV Премиум
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В ГУР заявили, что неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье (Фото:https://t.me/DIUkraine)

В ГУР заявили, что неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье (Фото:https://t.me/DIUkraine)

Автор: Дмитрий Тузов

В украинской разведке сообщили, что неизвестные диверсанты 18 сентября взорвали два самолета и вертолет на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.

В ГУР отметили, что «событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах», поскольку на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые «самолеты судного дня» и специальные самолеты (самолеты-разведчики).

Видео дня

Авиаэксперт Константин Криволап в интервью Radio NV проанализировал эффект от такой диверсии.

— Что нам известно о «бортах судного дня»?

— Подробная информация защищена российской государственной тайной. Но известно, что это модификация Ил-86 — известного широкофюзеляжного пассажирского самолета. Там закрытые иллюминаторы, повышенная прочность планера, фюзеляжа, крыла, более устойчивые шасси.

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Он после этой нагрузки и дополнительного радиоэлектронного оснащения стал очень тяжелый, ему нужна достаточно некороткая взлетно-посадочная полоса. И это самолет, который сможет запустить систему пуска шахтных и железнодорожных платформ для запуска ядерного потенциала России.

Интересно, что эти самолеты у американцев взлетают и у россиян взлетают. Это у них обмен любезностями, можно сказать.

— А такие борты сбить можно?

Теги:   Россия Авиация Интервью NV Москва Ми-8 Аэродром Подмосковье Российская авиация Ил-20 Диверсия Ан-148 Радио NV Война России против Украины

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