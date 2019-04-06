Адвокаты задержанных в РФ украинских моряков приобщили к ходатайствам доклад ООН о признании их военнопленными Вчера, 17:39 271 Цей матеріал також доступний українською ogonwatch/Twitter Группа украинских моряков во время заседания суда ogonwatch/Twitter

4-5 апреля в России состоялись следственные действия в отношении четырех военнопленных украинских моряков.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.



Речь идет о Викторе Беспальченко, Сергее Поповом, Андрее Шевченко, Андрее Драче.

По словам адвоката, в четверг, 4 апреля, Виктора Беспальченко следствие должно было ознакомить с постановлениями о назначении технической экспертизы артиллерии катеров Бердянск и Никополь.

"Когда его адвокат прибыла в СУ ФСБ, выяснилось, что Виктора увезли для проведения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в институт Сербского. Таким образом, следствие не уведомило должным образом адвоката об изменении даты проведения следственных действий", − написал Полозов.

В то же время, военнопленных Сергея Попова, Андрея Шевченко и Андрея Драча следствие ознакомило с постановлениями о назначении технической экспертизы артиллерии Никополь и Бердянск.



"В ходе следственных действий адвокаты военнопленных заявили ходатайства о приобщении доклада Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, в котором статус 24-х захваченных украинских моряков определён как военнопленные", − добавил адвокат.

Ранее в Москве четырем украинским военнопленным, захваченным в районе Керченского пролива, в отсутствие адвокатов провели психиатрическую экспертизу.

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Все они признали себя военнопленными.