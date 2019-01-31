Адвокаты ходатайствуют о переводе моряков в больницу в Украине или нейтральной стране Вчера, 19:26 89 Цей матеріал також доступний українською НВ Российский адвокат Николай Полозов НВ

Адвокаты подали ходатайства о переводе раненых украинских моряков из московского СИЗО Лефортово в больницу в Украине или нейтральной стране для проведения медицинского обследования.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов после допросов военнопленных Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки, Сергея Чулибы.

"В отношении раненых военнопленных адвокатами были заявлены ходатайства о госпитализации в Украине или нейтральной стране, и проведении медицинского обследования в лечебных учреждениях вне системы ФСИН", - заявил он.

По словам Полозова, во время допросов 30 и 31 января украинские моряки ответили на вопросы следователей в рамках статьи 17 третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными (свои фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер).

Раненые моряки дополнительно ответили на вопросы адвокатов о состоянии здоровья.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.

В январе Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года. Адвокаты моряков ходатайствовали о передаче дел в военный суд, поскольку все моряки под протокол заявили, что являются военнопленными, и отказались свидетельствовать, ссылаясь на Женевскую конвенцию. Российский суд отклонил это ходатайство.