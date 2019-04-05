Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

Адвокату пропагандиста Вышинского сообщили о подозрении в незаконной приватизации - ГПУ

5 апреля, 15:00
3003
Цей матеріал також доступний українською
Адвокату пропагандиста Вышинского сообщили о подозрении в незаконной приватизации - ГПУ - фото

Андрей Доманский/Facebook

По данным ГПУ, Доманский незаконно приватизировал здание в историческом центре Киева

Генеральная прокуратура объявила подозрение в незаконной приватизации адвокату Андрею Доманскому, который представляет интересы обвиняемого в госизмене руководителя кремлевского пропагандистского ресурса РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Об этом заявила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, Доманского подозревают в незаконной приватизации в пользу оффшорной компании здания, которое находилось в коммунальной собственности.

Как сообщается, оно расположено по адресу улица Петра Сагайдачного, 25-д, на территории Государственного историко-архитектурного заповедника Древний Киев.

В Генпрокуратуре рассказали, после незаконной приватизации Доманский пытался легализировать ее путем продажи здания резиденту Украины.

Теги:   Подозрение Генпрокуратура Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

События

Сегодня, 09:22

img
В Киеве в воскресенье проходит полумарафон, какие улицы перекрыты – трансляция
Футбол

Сегодня, 20:30

img
Определились все полуфиналисты Кубка Украины по футболу - видео
События

Сегодня, 02:13

img
Убийство Гандзюк: Гордеев прокомментировал свою отставку

ТОП 3

События

Сегодня, 18:06

img
Киевлянин обратился к Зеленскому с гранатометом в руках - фото, видео
9141
События

Сегодня, 11:19

img
Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой
4945
События

Сегодня, 05:00

img
В Киевской области произошел пожар на складе Новой почты
4913