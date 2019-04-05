Адвокату пропагандиста Вышинского сообщили о подозрении в незаконной приватизации - ГПУ
Генеральная
прокуратура объявила подозрение в незаконной приватизации адвокату Андрею
Доманскому, который представляет интересы обвиняемого в госизмене руководителя
кремлевского пропагандистского ресурса РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.
Об этом заявила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, передает Интерфакс-Украина.
По ее словам, Доманского
подозревают в незаконной приватизации в пользу оффшорной компании здания, которое
находилось в коммунальной собственности.
Как сообщается, оно расположено по адресу улица Петра Сагайдачного, 25-д, на территории Государственного историко-архитектурного заповедника Древний Киев.
В Генпрокуратуре рассказали, после незаконной приватизации Доманский пытался легализировать ее путем продажи здания резиденту Украины.