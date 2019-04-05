Адвокату пропагандиста Вышинского сообщили о подозрении в незаконной приватизации - ГПУ 5 апреля, 15:00 3003 Цей матеріал також доступний українською Андрей Доманский/Facebook По данным ГПУ, Доманский незаконно приватизировал здание в историческом центре Киева Андрей Доманский/Facebook

Генеральная прокуратура объявила подозрение в незаконной приватизации адвокату Андрею Доманскому, который представляет интересы обвиняемого в госизмене руководителя кремлевского пропагандистского ресурса РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Об этом заявила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, Доманского подозревают в незаконной приватизации в пользу оффшорной компании здания, которое находилось в коммунальной собственности.

Как сообщается, оно расположено по адресу улица Петра Сагайдачного, 25-д, на территории Государственного историко-архитектурного заповедника Древний Киев.

В Генпрокуратуре рассказали, после незаконной приватизации Доманский пытался легализировать ее путем продажи здания резиденту Украины.