Адвокату Динзе и архиепископу Клименту отказали в посещении Балуха из-за карантина

Адвокат Ольга Динзе сообщила, что Дмитрий Динзе и архиепископ Крымский и Симферопольский УПЦ КП Климент не смогли посетить украинского политзаключенного и активиста Владимира Балуха из-за того, что он находится на карантине.

Об этом сообщают Крим.Реалии.

Дмитрий Динзе вместе с архиепископом Климентом приехали для встречи с Балухом в Керченскую колонию №2 в оккупированном Крыму, однако их не допустили из-за того, что тот находится на карантине.

"Обычно на карантине человек находится десять дней. Это определенная процедура, где заключенные проходят медицинское обследование", - объяснила адвокат.

Она добавила, что Динзе попытается встретиться с Балухом на следующей неделе.

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В середине октября Балух болел ОРЗ. Кроме обострение хронических заболеваний, Балуха беспокоит зубная боль.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.