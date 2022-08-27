Адвоката Маси Найема выписали из больница: впереди следующая операция 27 августа, 02:50 Маси Найем провел в больнице три месяца (Фото:Маси Найем/Facebook)

26 августа врачи выписали из больницы адвоката и военнослужащего украинской армии Маси Найема, где он провел почти три месяца.

Он сообщил, что впереди его ожидает еще одна операция.

«Сегодня в 18:34 меня выписали из больницы. Я там пробыл с 5 июня, то есть два месяца и 21 день. Было больно, но интересно. Дальше — следующая операция, последняя. Скоро», — сообщил Найем.

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Он поблагодарил всех родных и близких, которые поддерживали его во время лечения после ранения на фронте.

Маси Найем получил тяжелое ранение в голову на фронте 5 июня. Осколок разбил глаз и сломал скуловую кость.



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