Адвокат: Во время обыска у Савченко следователи изъяли ряд вещей

По словам адвоката, во время обысков у Савченко изъяли ряд вещей

Адвокат нардепа Надежды Савченко рассказал, что во время обысков у его подзащитной следователи изъяли ряд вещей.

Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

"В рамках уголовного производства были проведены два обыска. Изъяли ряд вещей. Но больше сказать не могу. Следователь несколько раз предупредил об уголовной ответственности за разглашение тайны следствия", - отметил адвокат

На вопрос, были ли зафиксированы нарушения со стороны следователей, он ответил: "Были замечания. Они добавлены в протокол".

О других возможных следственные действиях, запланированных на ближайшее время, адвокатам не сообщили.

Бугай также рассказал, что по состоянию на утро 11 апреля защита Савченко не получила ни материалов следствия, о которых ходатайствовала, ни даже какого-либо ответа на ходатайство.

Напомним, 10 апреля силовики провели обыски в квартире народного депутата Надежды Савченко. Ее мать Мария Савченко заявила, что искали оружие.

Впоследствии следователи обыскали офис партии Савченко.

В Службе безопасности сообщили, что законные следственные действия проходят в рамках уголовного производства.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.